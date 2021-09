Mãe do “Filho 04” faz harmonização, bronzeamento e dieta

Ana Cristina Bolsonaro se mudou com Renan para mansão de R$ 3,2 milhões no Lago Sul recentemente

A ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro tem ganhado notoriedade nos últimos dias. O nome de Ana Cristina Bolsonaro passou a ser mais veiculado após a locação da mansão no Lago Sul, para a qual se mudou com Renan, “filho 04” de Bolsonaro.

Hoje, Ana Cristina Bolsonaro tem sido marcada em postagens nas redes sociais realizando procedimentos estéticos, como harmonização com lentes nos dentes, bronzeamento e dieta, por exemplo. A advogada, que morava em Resende-RJ até seis meses atrás, está ambientada no Distrito Federal.

A ex-mulher do presidente começou a frequentar um consultório para refazer a harmonização facial que já havia feito ano passado, quando pôs lentes de contato nos dentes e clareado o sorriso, além de susbtância botulímica, preenchimento com ácidos e uma leve rinoplastia. Desta vez, Ana Cristina fez preenchimento labial e rejuvenescimento.

Aos 54 anos, a ex-miss também deu uma repaginada no corpo e está fazendo tratamento para emagrecer alguns de seus 72kg. Até o início desse ano, Ana Cristina estava casada com o construtor norueguês, Jan Raymond Hansen. Os dois passaram quase dez anos juntos. Se conheceram em 2009 na Noruega e viveram durante quatro anos lá. Quando ela voltou para o Brasil, os dois mantiveram a relação com períodos na Europa e outros em Resende.