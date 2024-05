Madonna volta ao palco e faz 2ª passagem de som em Copacabana

Após uma passagem de som que deixou os fãs eufóricos e contou com a presença da cantora Pabllo Vittar, Madonna voltou ao palco de Copacabana no início da madrugada desta sexta-feira (3) para novos testes de som.

O momento foi flagrado pela imprensa, que fazia a cobertura ao vivo da movimentação em torno da rainha do pop. As luzes já haviam sido apagadas, mas a cantora retornou junto com bailarinos para mais um trecho do ensaio.

Madonna encerra no sábado (4) a “Celebration Tour”, com show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Na primeira passagem de som, o público vibrou com versões de sucessos como “La Isla Bonita”, “Vogue” e “Music”. Usando uma máscara que cobria todo o rosto, a artista foi carregada no colo por Pabllo, que participará do show.

FOTO: PABLO PORCIUNCULA / AFP

As homenagens a ídolos brasileiros no telão também chamaram a atenção do público. Enquanto ela cantava “Music”, apareceram imagens de Pelé, Marta, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elza Soares, Daniela Mercury, Marielle, Chico Mendes, Marina Silva, Raoni, Paulo Freire e dos jovens ativistas Txai Suruí e Renê Silva.

“A artista mais importante do mundo me deu a alegria e a honra de me colocar ao lado de grandes ícones brasileiros como Paulo Freire, Elza Soares, Caetano, Gil, Bethânia e outros maravilhosos”, comemorou Daniela Mercury. “Madonna é e sempre será inspiração”.

Surpreso, Rene Silva também comentou a homenagem. “Gente? Apareci no telão do ensaio da Madonna”, disse.