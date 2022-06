Luva de Pedreiro diz que era vigiado por segurança a pedido do seu ex-empresário

Em entrevista concedida ao Fantástico, o influenciador disse que não leu o contrato ao assinar, e que o ex-empresário tinha a senha de todas as suas redes sociais

O influenciador Luva de Pedreiro concedeu uma entrevista ao Fantástico que vai ao ar no próximo domingo (3), em declarações o jovem disse que se considerava um prisioneiro do ex-empresário Allan Jesus, e que o próprio teria colocado um segurança para vigiá-lo enquanto estava em sua casa, no interior da Bahia.

Luva ainda declarou que Allan tinha todas as suas senhas e controlava suas redes sociais, o jovem não tinha liberdade nem para postar nos stories. Na última semana o influencer fechou uma nova parceria com Falcão.

Agora agenciado pela empresa do grande jogador de futsal, Falcão, o ex-empresário ainda alega que Luva mantém uma pendência com ele pelo rompimento do contrato no valor de R$ 5,2 milhões.