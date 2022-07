Lutador Fabrício Werdum lança podcast e entrevista Henrique Fogaça

‘Nem Me Viu’ estreia no próximo dia 3 de agosto

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

Ex-campeão peso-pesado do UFC, o lutador brasileiro Fabrício Werdum vai lançar o podcast “Nem Me Viu” no próximo dia 3 de agosto.

No programa, ele vai receber personalidades como o lutador Alex Pereira Poatan e o chef de cozinha Henrique Fogaça, que também é jurado do MasterChef.

“A experiência que tenho de 8 anos como comentarista em espanhol oficial do UFC nos Estados Unidos e agora comentarista do canal Combate no Brasil, me deu essa facilidade em me comunicar”, diz ele.