Luisa Sonza para na metade do show na Bahia por briga na plateia

A cantora estava se apresentando, quando avistou uma briga próxima ao palco e deixou claro “No meu show não”.

Luisa Sonza, de 23 anos, estava fazendo um show em Salvador, na Bahia, neste último final de semana. Ao avistar uma briga entre um homem e uma mulher, a cantora resolveu parar a apresentação até que os dois parassem.

O exato momento foi gravado por uma das pessoas que estavam presentes no local e publicado nas redes sociais. No vídeo é possível ver que o homem e a mulher estão discutindo, até que um copo é atirado na direção dela.

A mulher começou a brigar com o pessoal que estava do outro lado da confusão, até Luisa Sonza interromper o show. “No meu show não briga ninguém não. Ninguém vai brigar no meu show, não” afirma. Da plateia, outra mulher pergunta a cantora dizendo: “Bater em mulher pode?”

Confira o vídeo do momento da confusão:

https://twitter.com/thalexs/status/1479851711120519172