Luísa Sonza Lança Música E Clipe De “Anaconda” feat Mariah Angeliq

A cantora Luísa Sonza acaba de lançar o single de “ANACONDA” uma parceria com a cantora americana, de ascendência porto-riquenha, Mariah Angeliq

A música faz parte do álbum “Doce 22”, um dos grandes projetos da cantora, no qual só a produção do videoclipe chegou a mais de 1 milhão de reais. A faixa, que fazia parte do grupo de músicas bloqueadas do álbum, já está disponível em todas as plataformas de streaming.

’Anaconda’ é uma das produções que eu mais participei. É claro que em todas as minhas composições eu colaboro de forma ativa, mas com essa música foi diferente, ela é a que mais tem a minha cara. Isso é tanto na letra quanto na direção do clipe, que eu também assinei. Estou muito ansiosa para esse lançamento porque “ANACONDA” consegue referenciar todas as outras músicas do ‘DOCE 22’, mas sem deixar de ser única e inovadora”,disse Luísa.

O videoclipe que é assinado pela própria Luísa e por Jacques Dequeker, diretor que já trabalhou em diversas outras produções de Luísa, e traz em sua composição inúmeras simbologias que fazem referência ao réptil anaconda. Além disso, o curta se conecta com o videoclipe de “fugitivos :)” uma vez que em “ANACONDA” é explicado o motivo por trás da prisão de Sonza, acontecimento marcante que havia ficado em aberto no clipe em parceria com Jão.

Atualmente Luísa Sonza está no TOP 3 das artistas femininas mais ouvidas do país. Contando com mais de 1 bilhão de visualizações em seu canal de YouTube e mais de 1,5 bilhão de streams nas plataformas de áudio, seu último álbum, “Doce 22”, é sucesso em todas as paradas e já bateu a marca de 700 milhões de streams. De acordo com o Spotify, inclusive, foi o álbum pop nacional mais escutado deste ano.

Confira!!!!