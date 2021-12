Luisa Mell volta a criticar Carla Zambelli por PL da Caça

Luisa Mell postou um texto no Instagram criticando a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) por colocar na pauta da Comissão de Meio Ambiente (CMADS) a votação do Projeto de Lei 5544/20, que libera a caça esportiva no Brasil para aumentar “a interação homem e natureza”.

“Sob o comando de Carla Zambelli a CMADS coloca em risco vidas de milhões de animais e todo o meio ambiente do Brasil”, diz a ativista pelos direitos dos animais.

Luisa Mell ressaltou que a sessão teve demonstrações de machismo contra a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e disparou: “Zambelli mostrou-se completamente despreparada para o cargo mais uma vez”. No fim, o texto foi retirado da pauta pelo relator Nelson Barbudo (PSL-MT).

As duas já tiveram atritos pelo projeto de lei “Animal Não é Coisa”, que Luisa Mell apoia e ao qual Carla Zambelli se opõe – e que não entrou na pauta da comissão presidida pela deputada.

“É lamentável! A continuidade da impunidade de maus tratos contra animais pela recusa em pautar o PL Animal Não é Coisa e as mortes por diversão na caça, se aprovado o PL, estarão nas mãos de Zambelli. Lembrem-se disso ano que vem quando ela pedir voto”, concluiu Luisa Mell.