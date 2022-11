Lucy Alves tranquiliza seguidores sobre incêndio na Globo e diz que tudo está sob controle

Atriz estava na emissora na hora em que o fogo tomou conta de parte da cidade cenográfica de ‘Todas as Flores’ e faz um vídeo para os fãs

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ

Protagonista da novela “Travessia”, Lucy Alves gravava nos Estúdios Globo quando começou o incêndio em uma parte da cidade cenográfica de “Todas as Flores”, no início da tarde desta sexta-feira (18). A atriz, assumiu ter ficado assustada com a fumaça e a correria de funcionários pelas áreas externas da emissora e até gravou um vídeo para tranquilizar os seguidores.

“Gente, que loucura! Agora do nada, fumaça e um incêndio nos estúdios. Todo mundo evacuando, é isso. Misericórdia”, começa a atriz enquanto grava de longe um vídeo do local em chamas. A intérprete de Brisa continua lamentando o ocorrido. “Caraca.

Parece que está aumentando o fogo”, dispara Lucy, que em seguida postou uma foto nos stories do Instagram: “Tudo sob controle e todos bem. Isso é o que importa”, escreveu na texto da imagem.

No começo da tarde, a Globo anunciou que um incêndio atingiu cenário da novela “Todas as Flores”. Depois de algumas horas, o fogo tinha sido controlado e não havia registro de feridos.

Leia o comunicado da emissora na íntegra:

“Pegou fogo hoje, no início da tarde, o cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur da novela ‘Todas as Flores’, do Globoplay, localizado na cidade cenográfica, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas. Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio”.