Luciano Szafir recebe alta após retirada de bolsa de colostomia

O ator Luciano Szafir recebeu alta neste sábado (11), após passar por uma cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Ele estava internado desde o dia 15 no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A operação foi realizada no dia 16 de maio e foi considerada um sucesso pelos médicos. No início deste mês, ele teve uma alteração não prevista no estômago e precisou seguir internado. A assessoria do ator não deu detalhes, mas disse que ele seguia em recuperação.

O apresentador passou a usar a bolsa de colostomia por conta de uma perfuração no intestino durante tratamento de uma embolia pulmonar, provocada por uma reinfecção de covid-19. Ele chegou a ter a doença três vezes, sendo a última em janeiro deste ano.

Fora do hospital, Szafir celebrou em família. “Feliz demais de voltar para casa. Vocês não imaginam a saudade que eu estava”, escreveu ele em seu Instagram.

Por: Estadão Conteúdo