Outros famosos fizeram valer a idade de 49 anos para se vacinar nesta terça. Foram os casos dos atores Fábio Assunção e Marcelo Faria

São Paulo, SP

O apresentador Luciano Huck, 49, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (22). A imunização aconteceu na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Sorridente, ele posou para os fotógrafos.

O apresentador também conversou e pareceu rir com a enfermeira momentos antes de receber a dose. Alguns fãs foram até ele depois da vacina. Outros famosos fizeram valer a idade de 49 anos para se vacinar nesta terça. Foram os casos dos atores Fábio Assunção e Marcelo Faria.

O primeiro agradeceu a todos que estavam no posto. “A energia no posto de saúde do Rio era tão positiva que saí com proteção dupla: a vacina e a alegria de profissionais que trabalham com amor”, escreveu Assunção. “Esse é o Brasil que desejo. Queriam fotos, mas eu também queria. Autorizaram o post e aqui marco cada uma dessas pessoas lindas”, publicou o ator ao compartilhar imagens com quem nele aplicou a dose.

Já Faria publicou um vídeo do momento em que recebeu o imunizante. “O mundo inteiro está tomando vacina contra a Covid! Vamos nessa! Divulguem, façam campanhas, os postos têm vacina, sim. Hoje foi a minha vez”, escreveu.

As informações são da Folhapress