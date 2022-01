Lucas Guimarães flagrou Lucas Albert e Amanda Ferreira aos beijos

Em seu Instagram, o influencer Lucas Guimarães publicou vídeos de Lucas Albert curtindo a vida de solteiro.

Após o fim do relacionamento polêmico do influenciador Lucas Albert e Mayara Maia, Lucas parece estar aproveitando a vida de solteiro. Na madrugada desta sexta-feira (15), Lucas Guimarães compartilhou com seus seguidores Lucas Albert aos beijos com a influencer Amanda Ferreira.

Na web, já existe apoio ao novo casal. Com as especulações que Lucas Albert foi traído por Mayara no antigo relacionamento, fãs do influenciador torcem pela sua felicidade e para que ele aproveite a nova fase.

Tá certinho, boca foi feita pra beijar. Ele merece ser feliz Seguidora de Lucas Albert

Além do flagra, Lucas Guimarães ainda brinca com o amigo dizendo que ele é todo emocionado no relacionamento. “Albert é ligeiro viu, já está carregando a bolsa da menina”, afirmou ele.