Luana Piovani comemora noite tranquila com os três filhos

A atriz compartilhou a alguns dias atrás o choro de Liz com saudades do pai, Pedro Scooby, que está confinado desde janeiro no BBB 22

Liz finalmente começou a se acostumar com a ausência do pai, Pedro Scooby, participante do Big Brother Brasil 22. Após comentar que a filha caçula não está conseguindo dormir e chora de saudades do surfista, Luana Piovani apareceu em seu Instagram comemorando que a pequena de 6 anos conseguiu dormir sem chorar e acordou apenas uma vez, ao som de Timbalada.

“O sol voltou! Liz não chorou antes de dormir. Bem dormiu a noite toda. Liz acordou só uma vez. Dom imobilizado não atenta nem bate nos irmãos. A casa tá bem mais em paz. Entendi tudo PAI”, escreveu a atriz.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Além da saudade do pai, Dom, de 10 anos, fraturou o ombro na última semana. “Domzuco fraturou o ombro pela primeira vez. Que Deus ajude que sejam pouquíssimas, que isso não se repita”, começou Piovani. Ao fundo, Liz pergunta por Scooby com uma voz chorosa. “Mãe, quando o papai vai chegar?”, questiona a pequena. Luana, então, revela que a criança está em “crise”. “Ainda tem isso. Ela tá numa crise, tem oito dias que chora toda noite por causa de saudade do pai.”, comentou.

Ontem (17), Luana Piovani agradeceu o apoio que está recebendo e contou que a tia está indo do Brasil para ajudar a cuidar das crianças.