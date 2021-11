Luan Santana compra lancha de mais de R$ 1 milhão

Modelo NX360, fabricado pela NX Boats, foi encomendado sob medida pelo pai e empresário do cantor

O portal Metrópoles revelou nessa terça-feira que o cantor Luan Santana adquiriu uma nova lancha avaliada em cerca de R$ 1,4 milhão.

O pai do cantor Amarildo Aparecido de Santana oficializou a compra por meio do da São Paulo Boat Show, maior evento náutico da América Latina.

A embarcação é do modelo NX360, fabricado pela NX Boats, que conta com um stand na exposição. Fabricada de forma moderna e ampla, contem duas camas. O cantor deve receber a lancha encomendada, nos próximos 15 dias em seu sítio no interior de São Paulo.