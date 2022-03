Lollapalooza terá Planet Hemp, Emicida e Criolo no lugar de Foo Fighters; veja horários

Os mineiros Djonga e Marina Sena e a paulista Gloria Groove são outros três nomes nacionais de destaque no dia de encerramento de Lollapalooza

AMOM BORGES

O Lollapalooza anunciou na noite deste sábado (26) que haverá uma homenagem a Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters morto na sexta (25), que se apresentaria neste domingo (27) no palco Budweiser.

Para ocupar o lugar da banda americana, o festival vai reunir o Planet Hemp e Emicida, que convida DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael (abaixo, veja programação completa).

Emicida foi um dos destaques deste sábado no mesmo espaço com um show com forte tom de crítica política, inclusive com xingamentos a Jair Bolsonaro.

Os mineiros Djonga e Marina Sena e a paulista Gloria Groove são outros três nomes nacionais de destaque no dia de encerramento de Lollapalooza.

Já segundo dia de festival ainda teve participação especial de Anitta no show de Miley Cyrus, Alok com sua apresentação com muitas luzes e o rapper A$ap Rocky com fogos de artifício.

Pelo site oficial, ainda há ingressos para o domingo (27) com preços que variam de R$ 720 a R$ 2.400.

27 de março, domingo

Palco Budweiser

Lagum – 12h – 12h50

Rashid – 13h45 – 14h45

IDLES – 15h55 – 16h55

The Libertines (substitui o Jane’s Addiction) – 18h05 – 19h05

Planet Hemp e Emicida convidando DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael – 20h30 – 22h30

Palco Onix

Aliados – 12h55 – 13h40

Fresno – 14h50 – 15h50

Black Pumas – 17h – 18h

Martin Garrix – 19h10 – 20h25

Palco Adidas

menores atos – 12h – 12h50

Planta & Raiz – 13h45 – 14h45

Marina Sena – 15h55 – 16h55

Djonga – 18h05 – 19h05

Kehlani – 20h30 – 21h30

Palco Perry’s by Doritos

FractaLL x Rocksted – 12h – 12h50

MALIFOO – 13h – 13h45

Evokings – 14h – 14h45

Fancy Inc – 15h – 15h45

Cat Dealers – 16h – 17h

Goldfish – 17h15 – 18h15

Kaytranada – 18h30 – 19h30

Gloria Groove – 20h – 21h

Alesso – 21h15 – 22h15

​LOLLAPALOOZA BRASIL 2022

Quando: 27 de março

Onde: Autódromo de Interlagos

Quanto: R$ 720 a R$ 2.400

Mais informação: lollapalooza.com.br