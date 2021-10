Lollapalooza terá Foo Fighters, Strokes e Miley Cyrus para shows em 2022

Por causa da pandemia de Covid, o Lolla foi adiado algumas vezes. Inicialmente o evento estava agendado para 3, 4 e 5 de abril de 2020

Amon Borges

São Paulo, SP

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta (28) Foo Fighters, Strokes e Miley Cyrus para a nona edição do festival, confirmada para 25, 26 e 27 de março de 2022, no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo). Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix formam ainda o time de headliners. Entre os nomes nacionais estão como destauqe Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, Fresno, Jup do Bairro, MC Tha e Rashid (abaixo, veja programação completa).

Por causa da pandemia de Covid, o Lolla foi adiado algumas vezes. Inicialmente o evento estava agendado para 3, 4 e 5 de abril de 2020, foi transferido para 4, 5 e 6 de dezembro e, posteriormente, confirmado nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021. Guns N’ Roses, Travis Scott, Lana Del Rey e Gwen Stefani, por exemplo, foram nomes que estavam confirmados para 2020, mas saíram da programação.

Os ingressos ficam disponíveis no site oficial a partir de 18 de novembro. Segundo o comunicado, todos os tíquetes comprados anteriormente serão válidos nas datas remarcadas. Os fãs que compraram o Lolla Pass (válido para os três dias de festival) não precisa realizar alterações. Quem tem as entradas de Lolla Day adquiridas pode solicitar, de 3 a 16 de novembro, a troca para o dia desejado.

De acordo com a organização, a segurança dos fãs, artistas e staff continua sendo a prioridade e há contato constante com órgão de saúde locais e de segurança pública par seguir as recomendações vigentes. “Ao se aproximar do fim de semana para o qual o evento está marcado, o público vai receber atualizações regulares com informações importantes sobre os procedimentos e políticas de segurança para entrar no festival”, diz.

Sobre as edições da Argentina e do Chile, por ora, não foram divulgadas novidades. Os eventos em Buenos Aires e em Santiago, que estavam marcados para os dias 27, 28 e 29 de março, passaram para os dias 27, 28 e 29 de novembro. Na sequência, acompanharam a remarcação do Brasil, mas dois meses depois: 26, 27 e 28 de novembro de 2021. A pandemia de Covid-19 tem causado o cancelamento e adiamento de diversos eventos musicais. Criado em 1991, o Lollapalooza Chicago fez versão online de 30 de julho a 2 de agosto de 2020, com transmissão grátis pelo YouTube. Na programação, Paul McCartney, The Cure, Metallica, Cypress Hill, Jane’s Addiction e Outkast.

Já em 2021, a versão americana ocorreu presencialmente de 29 de julho a 1º de agosto, com Post Malone, Limp Bizkit, Miley Cyrus e Tyler, the Creator. e já confirmou a edição de 2022, do dia 28 a 31 de julho.A edição de Estocolmo, na Suécia, seria em junho, mas foi adiada e o próximo evento foi reagendado para os dias 1, 2 e 3 de junho de 2022.

Em Paris, o festival também foi adiado duas vezes e passou para julho de 2022 nos dias 17 e 18 de julho. Pearl Jam já foi confirmado.Já o Lolla Berlim não divulgou novidades ainda, após o último adiamento de 2021. Rage Against the Machine e Miley Cyrus seriam os headliners na capital alemã.

Programação Lollapalooza 2022

25 de março, sexta-feira

The Strokes

Doja Cat

Machine Gun Kelly

Alan Walker

Chris Lake

Jack Harlow

LP

Marina (ex-and the Diamonds)

Turnstile

Caribou

The Wombats

Pabllo Vittar

Ashnikko

Matuê

070 Shake

Jetlag

VINNE

jxdn

Beowülf

Detonautas

Edgar

Meca

Barja

26 de março, sábado

Miley Cyrus

A$AP Rocky

A Day To Remember

Alok

Alexisonfire

Alessia Cara

Deorro

Emicida

King Gizzard & the Lizard Wizard

Remi Wolf

Silva

Jão

Boombox Cartel

Chemical Surf

Terno Rei

DJ Marky

Victor Lou

Clarice Falcão

Jup do Bairro

MC Tha

Ashibah

Fatnotronic

WC no Beat e Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas

27 de março, domingo

Foo Fighters

Martin Garrix

Alesso

Jane’s Addiction

Black Pumas

Kaytranada

Phoebe Bridgers

Idles

Kehlani

Goldfish

Gloria Groove

Djonga

Cat Dealers

Rashid

Fresno

Evokings

Planta & Raiz

Lagum

Fancying

MALIFOO

menores atos

FractaLL x Rocksted

Lollapalooza 2022

Quando: 25, 26 e 27 de março

Onde: Autódromo de Interlagos

Quanto: não divulgado

Mais informação: lollapalooza.com.br