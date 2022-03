Lollapalooza 2022: previsão de chuva interrompe show e evacua plateia

Os bombeiros confirmaram que o público já poderia voltar às áreas dos palcos, mas continuava proibido de se aproximar das estruturas metálicas

A organização do Lollapalooza pediu para o público se afastar do palco e das proximidades de estruturas metálicas, como os estandes dos patrocinadores, neste domingo, 27. Por volta das 13h30, os telões do palco Budweiser mostravam o recado: “Aviso Meteorológico: Por favor, mantenha-se longe das estruturas metálicas do evento”, e o público passou a ser evacuado da região. Às 14h31, os bombeiros confirmaram que o público já poderia voltar às áreas dos palcos, mas continuava proibido de se aproximar das estruturas metálicas. Até o momento, nenhum novo show teve início ou foi retomado.

No Palco Onix, onde acontecia o show da banda Aliados, houve a interrupção por parte da organização e o pedido para o público se afastar. Bombeiros fizeram o trabalho de evacuação para as proximidades das saídas de emergência dos palcos.

“A interrupção foi por conta dos alertas que estavam tendo nas proximidades e eles preferiram, por segurança, parar momentaneamente o show, até porque já tinha dado uma falha no som do próprio vocalista. Eles não deram previsão de retorno, mas pediram para seguir as orientações do segurança”, contou o técnico de enfermagem Edson de Oliveira, que aguardava pelo show

Apesar dos avisos, não chove no local, mas o céu segue nublado e com trovoadas. O show do cantor Rashid, programado para as 13h45, segue sem previsão de início.

A reportagem confirmou que as filas para entrar no autódromo estiveram barradas momentaneamente, por conta ocorrido. Os bombeiros afirmaram que todo o público estava sendo manejado para a saída de emergência, sem pisar na grama.