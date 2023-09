Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior será lançado em 26 de setembro

Edital é uma parceria entre a Biblioteca Nacional, MinC e Ministério das Relações Exteriores

O edital do Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior será lançado na próxima terça-feira (26), às 11h, no Auditório do Instituto Rio Branco, em Brasília. A iniciativa é da Biblioteca Nacional (BN) – órgão federal vinculado ao Ministério da Cultura (MinC) – em cooperação com a Secretaria de Formação Cultural, Livro e Leitura (SEFLI/MinC) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE). O programa disponibilizará R$ 1 milhão para projetos internacionais de tradução e publicação de obras de autores brasileiros anteriormente publicadas em português no Brasil.

O lançamento terá as presenças da Ministra da Cultura, Margareth Menezes; do Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi; do Secretário de Formação, Livro e Leitura do MinC, Fabiano Piúba; da Diretora-Geral do Instituto Rio Branco, a Embaixadora Glivânia Maria de Oliveira; do Diretor do Instituto Guimarães Rosa, o Ministro Marco Antonio Nakata, além de representantes de consulados de nações estrangeiras no Brasil.

O que é o Programa?

Instituído em 1991 pela Política de Internacionalização do Livro (Decisão Executiva nº 200, 16 de setembro de 2011), o Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior da Fundação Biblioteca Nacional tem por objetivo divulgar o patrimônio literário nacional mediante a concessão de apoio financeiro.

Ao longo de 32 anos, mais de 1200 obras brasileiras foram publicadas em 45 idiomas, como: inglês, italiano, francês, russo, espanhol, catalão, chinês, polonês, húngaro, ucraniano, eslovaco, estoniano, turco, búlgaro, grego, macedônio, sueco, dinamarquês e croata, entre outros. No topo do ranking dos autores mais traduzidos figuram Clarice Lispector (65 traduções), Machado de Assis (48), Jorge Amado (28) e Rubem Fonseca (25). As obras mais traduzidas foram “Dom Casmurro”, “Memórias Póstumas de Brás Cubas” e “A hora da estrela”, com dez traduções cada. Espanhol, francês, inglês e alemão são as línguas que mais receberam traduções.

Destaque nas edições mais recentes, “Torto Arado”, de Itamar Vieira Júnior, foi contemplado em nove idiomas nos últimos cinco anos. O Programa recebe o apoio financeiro do Ministério das Relações Exteriores (MRE), da Lei Anual Orçamentária (LOA) e do Fundo Nacional de Cultura (FNC).

O fomento funciona deste modo: publicado o Edital, as editoras estrangeiras encaminham um projeto de tradução com um conjunto de documentos elencados no Regulamento. Feita a habilitação dos projetos, as editoras assinam um Termo de Compromisso com a BN e o apoio financeiro é efetivado em duas parcelas (uma imediatamente após a assinatura do contrato e outra após a publicação da obra traduzida em até 24 meses).

Serviço

Lançamento do Edital do Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior

Terça-feira, 26/09/2023

Horário: 11h

Local: Auditório do Instituto Rio Branco (SAF S Q5 Lote 02/03 – em frente ao STJ e TSE)