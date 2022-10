ONG reforma bibliotecas do DF em projeto que homenageia Renato Russo

Primeira unidade será inaugurada em 14 de outubro, na EC 01 do Guará

A organização social Amigos da Vida vai inaugurar, em 14 de outubro, a primeira unidade do projeto Bibliotecas Renato Russo. A iniciativa incentiva a leitura e promove a defesa dos direitos humanos ao mesmo tempo que homenageia o cantor Renato Russo, fundador da banda Legião Urbana e falecido em 1996. O novo espaço fica na Escola Classe 01 do Guará. A partir das 10h, a inauguração terá a presença da mãe do cantor, Carminha Manfredini, e da irmã de Renato, Carmem Tereza Manfredini. Será um dia de homenagem ao artista com apresentação da banda Vento Solares, tocando clássicos da Legião Urbana.

A biblioteca da EC 01 de Guará foi toda reformada ganhando um projeto arquitetônico temático com a logomarca assinada pelo artista plástico Ralfe Braga. Computadores e livros em braile também foram adicionados ao espaço. Além disso, a organização preparou uma programação especial com contações de histórias, palestras sobre cultura e direitos humanos e oficinas de elaboração de projetos. Todas as atividades contam com tradutor de Libras e audiodescrição.

Essa é a primeira Biblioteca Renato Russo da Amigos da Vida, que também está levando o projeto para a Escola Classe 01 de Taguatinga. Lá, o novo espaço será inaugurado em 10 de novembro, a partir das 10h.

A iniciativa é patrocinada pelo Instituto CNP Brasil por meio de incentivo fiscal do Governo Federal do Brasil. Anteriormente, a associação já havia criado 14 brinquedotecas em hospitais da rede pública do Distrito Federal.

Serviço

Inauguração da Primeira Biblioteca Renato Russo

Dia: 14 de outubro de 2022

Hora: 10h

Local: Escola Classe 01 do Guará

Endereço: QE 3, Lote A – Guará I, Área especial

Atração: coquetel e banda Ventos Solares

Assessoria de Imprensa: Uma Comunicação

Realização: Amigos da Vida

Patrocínio: Instituto CNP Brasil, Secretaria Nacional de Cultura, Ministério do Turismo