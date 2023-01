“O Assassino da Rosa de Sangue” traz suspense policial

Com uma escrita rápida e ligeira, a trama segue acelerada, com mais vítimas sendo reveladas enquanto o investigador corre contra o tempo para impedir que mais pessoas sejam assassinadas

Em seus mais de dez anos como investigador de polícia na maior cidade do Brasil – São Paulo – o investigador Augusto Dornelles jamais tinha se deparado com um caso tão complexo, assustador e cheio de nuances quanto o do assassino que deixa, junto às vítimas, uma rosa pintada com sangue. É com essa premissa que tem início “O Assassino da Rosa de Sangue”, livro de suspense policial do autor Luciano R. Rodrigues, que está disponível em versão digital no Amazon Kindle e também impressa, no Clube de Autores.

Com uma escrita rápida e ligeira, a trama segue acelerada, com mais vítimas sendo reveladas enquanto o investigador corre contra o tempo para impedir que mais pessoas sejam assassinadas, enquanto conta apenas com a ajuda do delegado Cabral e da irmã, uma jovem e impetuosa jornalista.

Um prato cheio para quem gosta de suspenses policiais, nos moldes do filme Seven, O Silêncio dos Inocentes e outros. Uma história envolvente e cheia de reviravoltas.

Sinopse

O investigador Augusto Dornelles se depara com o caso mais complicado de sua vida e precisa lutar contra o tempo para tentar encontrar e prender o cruel e metódico assassino serial que tem matado pessoas em São Paulo e deixado uma rosa artificial colorida com sangue nos locais dos crimes.

O maior desafio da carreira do jovem investigador, que vai contar com a ajuda da impetuosa irmã enquanto desvenda um thriller policial cheio de reviravoltas e uma trilha de flores e sangue.