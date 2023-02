Livro sobre Nova Lei de Licitações e Contratos é lançado no dia 28

Livro é de autoria e organização dos especialistas Marilene Carneiro Matos, Felipe Dalenogare Alves e Rafael Amorim de Amorim

A livraria da Câmara dos Deputados lançará, no próximo dia 28, o livro “Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133/2021, debates, perspectivas e desafios”. O lançamento ocorre no salão nobre da casa, a partir das 16h30.

O livro é de autoria e organização dos especialistas Marilene Carneiro Matos, Felipe Dalenogare Alves e Rafael Amorim de Amorim. “Os autores discorrem sobre os vários aspectos que envolvem o processo de contratação pública, desde a fase preparatória até a gestão contratual”, afirma a advogada Marilene Matos.

Marilene acrescenta que, no livro, há análise sobre “profundas alterações que foram promovidas nos crimes de licitação”. As mudanças tornou as penas mais severas, e a publicação tenta elucidar a lei, que passa a ser aplicada em abril.

Serviço

Lançamento do livro “Nova Lei de Licitações e Contratos”

Terça-feira, 28 de fevereiro

A partir das 16h30

Salão Nobre da Câmara dos Deputados – Praça dos Três Poderes, Brasília-DF

Mais informações: https://livraria.camara.leg.br/