A obra conta com crônicas sobre o conflito e memórias do autor do tempo em que foi correspondente na União Soviética

O jornalista Luiz Recena, 72 anos, lança, na terça-feira (26), na Baco Pizzaria, na 408 da Asa Sul, o livro “Rússia Resistente – Primeira Guerra Mundial com alta tecnologia”. A obra, segundo volume de “Rússia Condenada”, reúne crônicas sobre a guerra com a Ucrânia e memórias do tempo em que o comunicador morou na extinta União Soviética.

O livro é formado por um compilado de crônicas escritas pelo autor durante o segundo ano da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com ilustrações de Pedro Koshino. O jornalista destaca que não apresenta em sua obra conclusões, julgamentos ou conceitos teóricos sobre o conflito. Mas o leitor será agraciado com fatos do dia a dia da guerra, comentários, inserções e lembranças de coisas vividas e presenciadas por ele na época em que era correspondente na União Soviética, entre 1988 e 1992.

Ao Jornal de Brasília, Recena explicou que o primeiro livro, “Rússia Condenada”, focou na reação excessiva da União Europeia e dos Estados Unidos da América (EUA) contra o governo de Vladimir Putin. O autor lembra que houve uma espécie de “massacre” político e midiático contra o líder russo, inclusive com sanções para afetar a economia do país.

Já na segunda obra, o leitor verá das primeiras às últimas páginas a força de uma “Rússia Resistente” que superou a pressão europeia e americana e mantém-se ativo na guerra, com grandes vantagens em vista do seu adversário. “A Rússia no primeiro ano da guerra foi condenada muito antes de começar o julgamento, podemos dizer assim. Ao longo do primeiro livro eu tento demonstrar e deixar claro que muitas vezes nós mídia ocidental somos muito influenciados pelos americanos e europeus”, destacou Recena.

“Já ‘Rússia Resistente’ é porque apesar de toda pressão no segundo ano do conflito a Rússia começa a virar o jogo da guerra. Ao longo do livro eu abordo o fato da União Europeia e nem os Estados Unidos terem conseguido dar o suporte necessário para a Ucrânia. Dessa forma a Ucrânia começou a perder terreno e a Rússia a crescer. A Rússia começou a resistir, inclusive na economia”, completou o jornalista.

O autor comentou ainda que o leitor verá neste novo livro evidências de que a Rússia resiste fortemente em meio a situação, mas sem entrar no mérito de quem está certo ou errado na história, focando apenas nos fatos. Além disso, Recena completa as crônicas sempre com memórias e ligações entre a Rússia e a extinta União Soviética.

Em relação a juntar assuntos da guerra e lembranças da época em que morou na União Soviética, Recena disse que a ideia não foi pensada. “Um dia decidi incluir uma memória em uma crônica sobre o conflito e as pessoas gostaram. Depois da primeira e dos comentários positivos passei a fazer mais vezes. Eu conto histórias que se passaram comigo, que eu vi ou que me contaram. O mix foi bom porque as pessoas gostaram e continuam gostando e duas pessoas já me sugeriram até fazer um livro somente de memórias”, frisou o autor.

Ao ser questionado sobre um terceiro livro sobre a guerra, Recena diz não saber ao certo se terá um novo volume: “Eu até digo no livro que não estou me preparando para um terceiro volume. Mas se houver a paz, que é o que eu aposto, então eu faria um terceiro livro já com algum tipo de paz sacramentada. Mas isso são coisas que você não manda, são coisas que acontecem independente de nós. Eu continuo escrevendo sobre o conflito, então tudo vai depender do desfecho”.

Perfil do autor

Luiz Recena morou em Moscou, entre 1988 e 1992, nos anos finais da União Soviética. Na nação, o jornalista trabalhou na agência de notícias russa TASS e escreveu sobre a Perestroika e a queda do regime para jornais do Brasil e Portugal, além de rádios brasileiras e alemãs. Recena nasceu no Rio Grande do Sul e se formou na primeira turma de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Da Razão de Santa Maria, o primeiro jornal em que trabalhou antes de se formar, passou a morar em Brasília, onde passou por grandes veículos: Gazeta Mercantil, Globo, Jornal de Brasília, Correio Braziliense, Radiobrás e EBC. No México, o jornalista deu aula de redação em uma faculdade e em Paris, foi correspondente do Correio Braziliense.

Lançamento

Rússia Resistente – Primeira Guerra Mundial com alta tecnologia

Data: 26/03

Horário: 19h às 22h

Local: Baco Pizzaria, na 408 da Asa Sul

Valor do livro: R$ 50,00

Valor do livro + rodízio: R$ 90,00

Reserve seu livro e rodízio para a noite de autógrafo com Rozane: (61) 99839-9293,