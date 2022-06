Jornalista lança o livro “Televisão na Convergência Digital”

Pesquisador em comunicação e Economia Criativa, o professor e jornalista apresentará sua obra no espaço Infinu, na Asa Sul, a partir das 19h

Na próxima terça-feira (28/06), ocorrerá o lançamento do livro “Televisão na Convergência Digital: A Disputa das Telas pela Interatividade e Atenção do Público”, do pesquisador em comunicação e Economia Criativa Alexandre Kieling, professor da Universidade Católica de Brasília (UCB). O evento acontecerá a partir das 19h, na comunidade criativa Infinu, localizada na 506 Sul. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Publicada pela editora Appris, a obra observa as reconfigurações do conteúdo televisivo e suas lógicas de produção, circulação e consumo. Kieling resgata a pesquisa de doutorado que fez 2009, realizada na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em Porto Alegre/RS, quando analisou as experiências interativas do programa “Fantástico”, da TV Globo.

Ao explorar o conceito de midiosfera no livro, ao autor tem o intuito de compreender as dinâmicas entre as organizações de comunicação e seus públicos, as emissoras e seus telespectadores, sendo que esses últimos, segundo ele, são hoje internautas e usuários dos serviços de audiovisual.

“A digitalização dos sistemas de mediação comunicacional, pelos meios tecnológicos, tem exigido um esforço de compreensão das rupturas e das acomodações nos processos e nos sistemas de produção, circulação e consumo”, destaca o especialista. De acordo com ele, a proliferação de opções de distribuição e de recepção interferiu diretamente em experiências de repetição de conteúdos em múltiplas plataformas e/ou em crossmedia.

Jornalista Alexandre Kieling. Foto: Divulgação

Percurso digital

Além de rever conceitos que sustentam o percurso teórico, Kieling indica detalhamento e reflexão sobre conceitos de interatividade, com descrição do estado da arte dela na televisão, com a digitalização dos sistemas de produção e difusão, tendo em vista a perspectiva da convergência de mídias, entre diversas abordagens.

Disponível para compra em plataformas digitais, como a Amazon e o site da editora Appris, o livro também pode ser adquirido no evento de lançamento, por R$ 70. A partir de julho, a obra estará em várias livrarias do Distrito Federal.

Sobre o autor

Pesquisador em comunicação e Economia Criativa, Alexandre Schirmer Kieling é professor do Programa de Mestrado Profissional Inovação em Comunicação e Economia Criativa e da Graduação em Comunicação da Universidade Católica de Brasília (UCB). Coordena a Pós-Graduação Lato Sensu Narrativa Transmídia da mesma instituição. Tem experiência em produção e gestão de realização audiovisual, especialmente em televisão. Também é coordenador da pesquisa em andamento “Panorama da Economia Criativa do Distrito Federal”, da UCB.

Pós-doutor (2020) pela Universidade de Brasília (UnB); doutor (2009) e mestre (2004) em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Maria (1985), com especialização em cinema e TV (2000), também pela Unisinos. Desenvolveu uma pesquisa sobre interatividade na TV, tendo feito estágio doutoral na Sorbonne Nouvelle Paris 3, na França, sob a orientação de François Jost.

Lançamento

“Televisão na Convergência Digital: A Disputa das Telas pela Interatividade e Atenção do Público”

Quando: 28 de junho de 2022 (terça-feira)

Onde: comunidade criativa Infinu, localizada na 506 Sul Bloco A Loja 67

Horário: a partir das 19h

Entrada: gratuita

Livro: R$ 70