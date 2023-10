Festival Literário Histórias da Floresta chega à Caixa Cultural Brasília em outubro

Voltado para crianças, o festival resgata as raízes ancestrais e celebra a diversidade de saberes

De 03 a 12 de outubro, a partir das 9h, na Caixa Cultural Brasília, acontece a primeira edição do Festival Literário Histórias da Floresta. Tendo como protagonista a literatura indígena, o festival destaca a importância de seu reconhecimento, difusão e apresentação aos jovens leitores.

A programação é totalmente gratuita, e o público poderá participar de contação de histórias, oficinas, assistir atrações artísticas e curtir a feira do livro. Para o bate-papo com autores, nomes como Daniel Muduruku, Olívio Jekupé, Jovina Kaingang, Eliane Potiguara, Kiusam de Oliveira, Yaguarê Yamã e Geni Ñunes já estão confirmados. O evento oferece ainda atividades educativas e formação de professores.

Pensando em promover uma experiência imersiva ao público, o Foyer da Caixa Cultural Brasília foi ambientado com mais de 300 espécies de vegetação natural e também recebeu uma instalação artística em formato de Ocaruçu, construção indígena onde se compartilha histórias e encontros.

Apresentar aos pequenos elementos da cultura indígena que os conectem a uma visão de mundo mais voltada ao respeito ao conhecimento ancestral, a diversidade cultural e a preservação ambiental foi um dos pontos de partida da iniciativa do projeto. De acordo com a diretora do festival, Flavia Milbratz, as crianças têm um grande potencial para mudar o olhar sobre a nossa sociedade, cada vez mais desconectada do senso de comunidade.

“Há muito tempo estamos conformados com um mundo imediatista, impaciente, intolerante com as diferenças. Estamos cada vez mais influenciados pelo mundo virtual, digital, onde tudo está disponível em um ritmo acelerado, diferente do que a gente observa na natureza, e isso reflete em nossas crianças, na maneira que elas olham para o mundo. Porém, são justamente elas que podem nos auxiliar a voltar o nosso olhar para dentro, para o que realmente importa, nossas relações, nossa história, nossa memória, nossos valores enquanto seres vivos que habitam esse planeta que é coletivo e que precisa ser cuidado, respeitado”.

Ainda de acordo com Flávia, “embora o tema possa ser complexo, não existe forma mais gostosa de falar de tantos assuntos sérios do que através das histórias e desse universo infantil, o território da imaginação, da livre criação, no qual mente é fértil.”

Serviço:

Festival Literário Histórias da Floresta

Data: 03 a 12 de outubro de 2023

Horário: das 9h às 21h

Local: Caixa Cultural Brasília – Lotes 3/4, SBS Q. 4 – Asa Sul, Brasília – DF

Mais informações: @historiasdafloresta