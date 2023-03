Especialista em comportamento, Marcelo Rego lança seu primeiro livro

“Cresça e Aconteça” aborda temas ligados à alta performance e carreira; lançamento acontece no próximo dia 14, durante evento que inclui palestra e coquetel

Abordando diversas estratégias para auxiliar no crescimento pessoal e profissional, o treinador comportamental e especialista em alta performance, Marcelo Rego, lança seu primeiro livro intitulado “Cresça e Aconteça – 24 chaves para seu crescimento profissional”, no próximo dia 14, às 19h30, no auditório do edifício ION, na Asa Norte. O lançamento acontece durante evento que inclui palestra ministrada pelo autor carioca sobre Alta Performance e Resultados, além de coquetel.

Quem participar da palestra receberá um kit contendo o livro Cresça e Aconteça, que será autografado pelo autor ao final do evento. “Queremos que todos saiam do nosso evento ativados e com todas as ferramentas para dar uma guinada na sua carreira em 2023. Durante a palestra, vamos dar o passo a passo para qualquer pessoa que queira galgar os degraus que precisa para atingir suas metas. O livro vai consolidar o aprendizado alcançado na palestra”, reforça Marcelo.

Escrito em coautoria com 24 autores de sucesso no mundo dos negócios, a obra possui o selo da Editora Chave Mestra e reúne toda a expertise e experiência que Marcelo Rego conquistou com os estudos na área de desenvolvimento humano, que se iniciaram no Reino Unido. Certificado como Treinador Comportamental de Alto Impacto pelo Instituto Kaercher e como Master Coach e Analista Comportamental pelo FEBRACIS, o autor defende que a disciplina é a base para toda e qualquer conquista.

Além de escritor e empreendedor, Marcelo Rego também ministra treinamentos comportamentais em empresas visando o atendimento das metas de crescimento e melhorias das habilidades individuais dos gestores, da produtividade e da conduta com os colaboradores. “Desde muito cedo, tive de aprender a ter foco e disciplina para alcançar meus objetivos, virtudes que foram essenciais para alcançar a estabilidade na minha carreira como Oficial da Marinha Brasileira. Apesar de ser uma tarefa que demanda persistência e força de vontade, quero que os leitores sejam capazes de descobrir que, quando viramos a chave dos nossos pensamentos intencionais, somos capazes de fazer e obter coisas grandiosas”, pontua o autor.

O ingresso para o evento de lançamento, com direito à participação da palestra e do coquetel, pode ser adquirido por meio do Sympla pelo valor de R$ 99,00. Os participantes terão direito ainda a um kit especial que já inclui o livro autografado pelo autor.

Serviço

Palestra e Coquetel de lançamento do livro “Cresça e Aconteça – 24 chaves para seu crescimento profissional”

Data e Horário: 14/03, às 19h30

Endereço: Condomínio ION, 601 Norte, Brasília/DF

Ingressos a R$ 99 no Sympla