Do DF para o mundo: Escritora brasiliense leva curso sobre escrita para terras lusitanas

Lella Malta chega a Portugal para ministrar curso sobre escrita terapêutica, técnicas de escrita criativa e como ter renda com as publicações

Cada vez mais a procura por qualidade de vida faz parte das ambições das pessoas, e a escrita pode ser o caminho. Afinal, além de ser um instrumento de empoderamento, autoconhecimento e acolhimento, pode oferecer, para aqueles que se aventuram neste universo, a tão sonhada independência financeira.

Este é o objetivo do curso “Escrita de A a Z”, ministrado pela escritora e preparadora literária, Lella Malta, que vai acontecer em Lisboa, no Larcs Anjos, no dia 26 de junho. Este mesmo formato já foi ministrado no Rio de Janeiro (Livraria Travessa do Shopping Leblon), em São Paulo (Ibis Faria Lima) e em Brasília (Yolo Coworking), lotando as livrarias por onde passou.

O curso vai abordar como fazer autopublicação, seja por financiamento coletivo, editoras independentes, entre outros, e quanto cobrar. Como organizar a rotina de escrita, dicas de revisão e estratégias de marketing, também estão na ementa. Veja a programação completa do curso aqui.

Escreva, Garota!

Além do curso de escrita, em 2019 Lella criou o “Escreva, Garota!”. Um grupo de apoio, engajamento e capacitação continuada de mulheres que escrevem. As participantes, distribuídas em mais de cinco países, se encontram virtualmente para debater teoria literária, técnicas de escrita criativa, em uma espécie de clube exclusivo com vários benefícios.

O grupo estará com um estande na próxima Bienal do Livro de São Paulo, marcada para julho deste ano. Na feira, as participantes do grupo vão poder lançar suas obras e realizar sessões de autógrafos para seus leitores.

Para fazer parte do Escreva, Garota!, a interessada deverá entrar em contato no e-mail: [email protected] ou via site www.lellamalta.com.br.

Serviço

Escrita de A a Z em Portugal

Local: Larcs Anjos – Lisboa (espaço segue todas as normas de segurança para o evento);

Data: 22 de junho

Investimento: €25 (cartão de crédito via paypal, transferência bancária ou pix – conta brasileira).

Inscrições no site: www.lellamalta.com.br

As vagas são limitadas!