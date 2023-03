Desembargador Romão Cícero lança o livro “Fragmentos Interlúdios e Ipês”

Evento foi realizado no Espaço Flamboyant, localizado no 10º andar do Bloco A, do Fórum de Brasília

Na tarde da última sexta-feira (17), o Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) Romão Cícero de Oliveira lançou o livro “Fragmentos Interlúdios e Ipês ou o Labor do Sexto Dia”. O evento foi realizado no Espaço Flamboyant, localizado no 10º andar do Bloco A, do Fórum de Brasília, e reuniu Desembargadores (as), Juízes (as) servidores (as), amigos e familiares.

Como não pôde comparecer pessoalmente ao lançamento, o Presidente do TJDFT, Desembargador Cruz Macedo, enviou uma carta ao amigo, que foi entregue em mãos pelo Juiz Auxiliar da Presidência Luis Martius Júnior. Ressaltou no texto da carta: “Sua literatura é forte e firme como a rocha, entrelaçada de palavras ácidas, sempre em sintonia com o texto, basta procurar o sentido. Foi um gigante como Juiz e será gigante também como escritor”. E acrescentou: “Sua generosidade se mostra mais uma vez, em não vender sua obra e sim distribuí-la em escolas e bibliotecas ou entregá-la em contrapartida de um alimento para os carentes, para muitos invisíveis”.

Os exemplares dos livros autografados nesta tarde foram trocados por alimentos não perecíveis destinados a famílias em condições de elevada vulnerabilidade social acompanhadas pela 1ª Vara da Infância e da Juventude do DF. Foram arrecadados 114 kg de alimentos no dia do evento.

Desembargador poeta

O 2º Vice-Presidente do TJDFT, Desembargador Sérgio Rocha, assim descreveu sua participação na tarde de autógrafos: “É com muita satisfação, muita alegria que eu venho ao lançamento do livro do Desembargador Romão porque ele foi uma pessoa ímpar no Tribunal, exerceu a presidência, e durante todo o tempo da magistratura, nunca abandonou o seu veio literário. Essa obra só vem a confirmar o brilho de sua inteligência e de seu preparo não só na área jurídica, como a área de letras e poesia”.

“O Desembargador Romão sempre teve um pendor para a literatura. Tem-se demonstrado um grande escritor”, explica o 1º Vice-Presidente do TJDFT, Desembargador Angelo Passareli. “No exercício da sua profissão, sempre o fez com denodo, com galhardia, e os seus escritos, sempre valiosos, é essa a lembrança que eu tenho da convivência com o Desembargador Romão Cícero de Oliveira”, recordou.

O Presidente da AMAGIS-DF, Juiz de Direito Carlos Martins, disse que está muito feliz com o lançamento do livro do Desembargador Romão, “magistrado histórico no Tribunal e sempre apaixonado pelas letras, pela escrita. Ressaltou que a AMAGIS-DF está muito orgulhosa do Desembargador Romão que marcou tanto o Tribunal e agora continua contribuindo com a cultura judiciária.

O livro é apresentado pelo Juiz Auxiliar da 2ª Vice-Presidência do TJDFT, Paulo Giordano, que destaca a sabedoria do Desembargador autor, como “alguém que sempre se caracterizou, na vida pública de magistrado exemplar, pelo zelo implacável com a discrição, comedimento e objetividade”.

No lançamento, o autor ofertou aos presentes a cópia de um poema recém-escrito, juntamente com os livros que autografou. Leia o poema: