Depois de Portugal, escritora brasiliense chega ao Canadá

Lella Malta desembarca em Vancouver para ministrar curso “Escrita de A a Z: escreva, expresse, publique o seu livro”, para público feminino

Depois de uma turnê no Brasil, passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e também uma temporada pela Bienal de Lisboa – Portugal, a escritora brasiliense Lella Malta desembarca com seu curso em terras canadenses. O curso de “Escrita de A a Z: escreva, expresse, publique o seu livro”, será ministrado no dia 27 de julho das 07h às 09h.

Lella explica que seu objetivo é atender a comunidade brasileira, principalmente feminina, da região. Neste curso completo, a escritora ajuda a reconhecer a escrita como instrumento de empoderamento, autoconhecimento, auto expressão e acolhimento. Além disso, o aluno terá a oportunidade de aprender a dar os primeiros passos em direção a uma próspera carreira como escritor.

“Quando elaborei o programa deste curso, sabia que ele poderia, e deveria, viajar muito por aí. Depois de levá-lo para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Lisboa, chegou a vez de desembarcar em terras canadenses a fim de incentivar a escrita da grande comunidade brasileira que reside em Vancouver. Estou ansiosa e muito animada. A escrita é mais do que o meu trabalho, é o meu propósito, meu instrumento de voz no mundo”.

O curso vai abordar como fazer autopublicação, seja por financiamento coletivo, editoras independentes, entre outros, e quanto cobrar. Como organizar a rotina de escrita, dicas de revisão e estratégias de marketing, também estão na ementa. Veja a programação completa do curso aqui:

1. Escrita Terapêutica: o que é, benefícios, exercícios;

2. Escrita Criativa: técnicas para destravar o seu eu escritora;

3. Organização e rotina de escrita;

4. Como viver da escrita – e quanto cobrar pelos serviços prestados;

5. Autopublicação: financiamento coletivo, clubes de assinaturas, editoras independentes, Amazon (formato digital, impressão de livro físico, royalties, tributação, kindle unlimited…);

6. Dicas de revisão de texto;

7. Estratégias de marketing (branding, vendas e fidelização de leitores).

Serviço

Escrita de A a Z em Vancouver:

Local L’Atelier Coworking 400-319 West Hastings, Vancouver BC V6B 1H6

Data: 27 de julho

Investimento: C$25 (cartão de crédito via paypal, transferência bancária ou pix – conta brasileira).

Inscrições no site: www.lellamalta.com

Vagas limitadas!

