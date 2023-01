Brasília recebe Encontro de Mulheres no Mercado Editorial

Idealizado pela escritora e mentora de escrita Lella Malta, o ELAS PUBLICAM ocorre no dia 18 de março, no espaço Yolo Coworking

No dia 18 de março, Brasília receberá o ELAS PUBLICAM – I Encontro de Mulheres do Mercado Editorial. Uma imersão com produção e curadoria de Lella Malta (escritora, mentora de escrita e preparadora literária brasiliense) especialmente para mulheres que participam ativamente da cadeia produtiva de um livro – seja como autora, editora, ilustradora, livreira, designer ou agente literária.

O objetivo do projeto, que terá duas edições anuais e rodará capitais do Brasil, é promover o networking, debater a realidade do mercado editorial entre mulheres e incentivar o empreendedorismo feminino na área cultural.

A programação desta primeira edição abordará temáticas como projetos culturais e leis de incentivo à cultura, carreira literária, passo a passo para a escrita e publicação de um livro, encadernação manual, revisão decolonial e a importância das livrarias independentes como espaço de resistência.

Contará, também, com grandes nomes do mercado editorial brasileiro, como Lucy Miguel (Líder do Kindle Direct Publishing da Amazon Brasil), Vanessa Passos (vencedora do Prêmio Kindle de Literatura), Fabiane Guimarães (autora do grupo Companhia das Letras), Karina Lourenço (comercial da Publish News), Natalia Aniceto (editora da Avá), Priscila Calado (preparadora literária da Editora Paris de Histórias), Juliana Dantas (autora da Harper Collins Brasil) e Daniela Diniz (advogada especialista em leis de incentivo à cultura). Fechando o encontro, a musicista Diana Rosa animará o happy hour ao som de jazz com pegada brasileira.

O evento ocorre no rooftop do Yolo Coworking e os ingressos – limitados – podem ser adquiridos no site: www.elaspublicam.com.br.