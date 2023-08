Bienal da Quebrada e AUA Editorial se unem e prorrogam edital

Edital recebe contos de ficção criados por pessoas negras e indígenas. Inscrições vão até 13 de agosto

A Bienal da Quebrada e a AUA Editorial, criada a partir do Coletivo AUA, anunciam a prorrogação da chamada pública e do edital de colaboração para receber contos de ficção criados por pessoas pretas e indígenas. Trata-se de uma parceria entre as duas entidades.

O edital visa descobrir talentos literários entre pessoas pretas e indígenas, proporcionando-lhes um espaço para compartilharem suas histórias. Para participar, é necessário ser negro ou indígena, ter mais de 18 anos, enviar um conto original com extensão entre 3.500 e 6.600 caracteres e garantir que o texto não tenha sido previamente publicado. Os contos devem ser enviados até o dia 13 de agosto de 2023 neste formulário.

Todo o processo editorial, desde o projeto gráfico até a distribuição, será gratuito, e cada pessoa selecionada terá direito a 5% das unidades de cada tiragem.

Parceria

A união da Bienal da Quebrada e da AUA Editorial tem por objetivo democratizar o acesso à literatura, leitura e cultura nas periferias e favelas do país. A AUA Editorial se torna um selo da Bienal da Quebrada, unindo suas forças para um impacto ainda maior na promoção da leitura e do conhecimento em regiões historicamente excluídas.

Serviço

Edital para contos de ficção

Exclusivo para pessoas pretas e indígenas

Inscrições até 13 de agosto no formulário

Regras e mais informações em @bienaldaquebrada e @auaeditora