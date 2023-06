Bettina Bopp aborda doença neurodegenerativa de sua mãe em novo livro

Publicação reúne lembranças divertidas e enigmáticas de sua mãe, que servem como ponto de partida para reflexões sobre a vida

Mônica Bergamo

São Paulo – SP

A escritora e professora Bettina Bopp vai realizar nesta terça-feira (13) um evento de lançamento do seu novo livro, “Afetos Colaterais”, publicado pela editora Planeta. Ela receberá convidados a partir das 19h na Livraria da Vila, em Pinheiros, na capital paulista.



A obra é inspirada na relação dela com a mãe, diagnosticada com uma doença neurodegenerativa, e reúne crônicas sobre a despedida das duas.



Com prefácio da escritora e psicanalista Elisama Santos, a publicação reúne lembranças divertidas e enigmáticas de sua mãe, que servem como ponto de partida para reflexões sobre a vida.



Bettina Bopp é formada em Letras pela PUC-SP. Ela é autora da peça infantil “Antes que o Feitiço se Espalhe”, vencedora do Prêmio Panamco em 2000. Pela Planeta, publicou o livro de crônicas “Pra Quando Você Acordar”.