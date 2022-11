Autor de biografia de Lady Di diz que temeu pela própria vida e foi seguido

Em “Diana: Her True Story”, lançado em 1992, Andrew Morton retrata a vida da saudosa Lady Di a partir de relatos feitos pela própria princesa de Gales

O jornalista Andrew Morton contou, em entrevista ao site Entertainment Tonight, que chegou a temer pela própria vida enquanto desenvolvia “Diana: Her True Story’ (Sua Verdadeira História), livro biográfico da princesa Diana.”Eu estava procurando por perigos entre as sombras, por pessoas [que pudessem estar] me seguindo. Lembro-me vividamente de voltar para casa no metrô e ficar bem longe da borda da plataforma, porque pensava que poderia ser seguido e que alguém estava tentando me assassinar”, recordou o autor.

Em certa ocasião à época, Morton chegou a ter seu escritório particular arrombado. “Foi um momento genuinamente enervante. E, quando Diana vasculhou seu quarto em busca de escutas, era totalmente justificável ela fazer isso.”

Em “Diana: Her True Story”, lançado em 1992, Andrew Morton retrata a vida da saudosa Lady Di a partir de relatos feitos pela própria princesa de Gales, que não escondia a insatisfação gerada pela convivência com a realeza do Reino Unido.