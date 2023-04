Academia Internacional de Cultura promove concurso de crônicas voltado para brasilienses

A participação é exclusiva para autores que sejam residentes em Brasília e maiores de 18 anos, além dos membros da AIC

A Academia Internacional de Cultura lançou, no dia 6 de março, o “Concurso de Crônicas Fabiano de Cristo Melo”, que tem como finalidade homenagear o escritor e selecionar novos talentos da literatura brasileira. Para participar, cada autor poderá enviar um texto inédito de tema livre, As inscrições vão até 30 de abril de 2023.

Qualidade literária, criatividade/originalidade, comunicabilidade, desenvolvimento temático adequado, lógico e compreensível e uso correto da língua portuguesa, com observância do Acordo Ortográfico de 16.12.1990, serão os aspectos observados pela Comissão Julgadora do Concurso, responsável por pontuar as crônicas.

A participação é exclusiva para autores que sejam residentes em Brasília e maiores de 18 anos, além dos membros da Academia Internacional de Cultura (AIC). É cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 30, e o pagamento é feito via pix ou transferência bancária (veja as instruções no fim do texto).

Para efetivar a inscrição, é necessário o comprovante de pagamento, a crônica, cópia da carteira de identidade, do comprovante de residência do participante e a ficha de inscrição. Todos os documentos devem estar em formato PDF e enviados juntos em um único e-mail, para o endereço [email protected].

O vencedor receberá o prêmio de R$ 4 mil, o segundo colocado receberá R$ 3 mil, o terceiro colocado R$ 2 mil e quarto colocado ganhará R$ 1 mil. O resultado será divulgado via e-mail e pelo site da AIC, até 30 de junho de 2023. A entrega dos prêmios deverá ser realizada até o dia 30 de julho de 2023, em solenidade realizada pela Academia Internacional de Cultura.

Informações ou dúvidas serão realizadas, exclusivamente, pelo e-mail [email protected]

Serviço

Concurso de Crônicas Fabiano de Cristo Melo

Inscrições até 30 de abril

Taxa de inscrição: R$ 30

Pagamentos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Via pix

(AIC CNPJ – 01908811000158, deverá conter na descrição do PIX o nome do participante)

Resultado até 30 de junho no site da AIC

Via transferência bancária

Banco SICOOB – 756

Agência 4198, Conta corrente: 18.228-1

Academia Internacional de Cultura, CNPJ 01.908.811/0001-58

Prêmio:

1º colocado: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

2º colocado: R$ 3.000,00 (três mil reais)

3º colocado: R$ 2.000.00 (dois mil reais)

4º colocado R$ 1.000,00 (um mil reais)

Regulamento e mais informações no site da AIC