2º edição de fanzine de arte drag é lançada nesta sexta (3)

Após o grande sucesso da primeira edição, o coletivo Pop Up lançará, nesta sexta-feira (3), a segunda edição do fanzine DRAGAzine em Brasília (DF) no bar Conversa de Hookah, em Águas Claras. Os exemplares são gratuitos e também estarão disponíveis para a retirada na sede do Distrito Drag, localizada no Setor Comercial Sul (SCS).

O fanzine é uma publicação impressa composta por textos e imagens sobre a arte transformista. O projeto, que conta com o financiamento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), traz nesta edição o que há de mais atual sobre o tema.

Participam do ensaio fotográfico de capa a ganhadora da Pop Up Drag Taguatinga 2022, Mary Gambiarra, junto com Botanika e D’ávilla, também finalistas da websérie de competição para drag queens do DF. E, ainda, Elloá Negrinny e Pérola Negra que posaram para o fotógrafo Victor Diniz no Centro Cultural Mais Flor, localizado em Taguatinga (DF).

No coração de Brasília, o SCS foi palco para as drags Angel Bower, Tiffany e Andy Vianna, mais conhecida como Besshaloka. As peças foram produzidas exclusivamente para o editorial pelo Sacramound Ateliê. A edição ainda conta com a seção Drag Style, com vários perfis das artistas que estão em evidência. A coluna de Lee Brandão apresenta as performers: Verônika Strass e Gabrielle Ganash.

O último ensaio fica por conta das fundadoras do coletivo Pop Up, Linda Brondi (André Gagliardo), Donna Karão (Joheber Duarte), e Paulete Brasília (Rogério Dornelles), que foram fotografadas por Anderson Matta, profissional conhecido na moda de Brasília.

André Gagliardo, proponente do projeto, resgata que a primeira edição da DRAGAzine contou a história das transformistas do DF. Já esta segunda edição do fanzine falará sobre a atualidade no mercado. “Depois de relembrar as grandes divas que abriram os caminhos para o nosso close, agora vamos falar do agora. O que tem acontecido no mercado da arte transformista no DF e a rapidez com que tudo muda de rumo. A DRAGAzine é o passaporte para o mundo criativo e glamoroso da Arte Transformista, e você faz parte desse sonho”, contou.

A publicação ainda traz a drag Rubi Ocean, que fez parte do elenco inaugural da primeira temporada do Drag Race Brasil, reality show brasileiro de competição baseado na série original americana RuPaul’s Drag Race.

No dia 3 de novembro também será lançado um mini doc com o conteúdo da publicação e recursos de acessibilidade – como a audiodescrição, tradução em Libras e legendas em português.

Serviço

Lançamento 2º edição DRAGAzine e mini doc

Quando: 3 de novembro (sexta-feira)

Retirada de exemplares: Bar Conversa de Hookah, localizado em Águas Claras, e Distrito Drag – Quadra 2, Bloco C, Edifício Jamel Cecílio, 7º Andar

Onde assistir mini doc: Canal do Pop Up Drag