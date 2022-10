Neste sábado, em que se comemora o Dia Nacional do Livro, confira uma lista de obras relevantes para os alunos do Ensino Médio

O vestibular é um dos processos seletivos mais temidos pelos jovens do Ensino Médio. A aprovação exige foco, disciplina e muita preparação. “É muito importante que o aluno se prepare com antecedência e não só estudando as disciplinas tradicionais cobradas, mas também faça uma preparação mental e física”, diz Stella Avelino, professora de produção de texto ensino fundamental anos finais e ensino médio do Colégio Marista da Asa Sul.

Para celebrar o Dia Nacional do Livro, 29 de outubro – data escolhida em

homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Brasil (BNB), no Rio de Janeiro, quando da transferência da Real Biblioteca Portuguesa para a colônia, em 1810 – a professora do Marista da Asa Sul preparou uma lista de 10 livros imperdíveis para quem está se preparando para o vestibular. Confira:

Brasil: uma biografia, escrito por Lilia Schwarcz e Heloisa Starling

Com linguagem fluente e rigor na pesquisa, as autoras traçam um retrato do Brasil de modo a evidenciar que, na história do nosso país, a construção falhada da cidadania, a herança contraditória da mestiçagem e a violência aparecem como traços persistentes. Leitura indispensável para o vestibular, pois ajuda a construir repertório para a redação além de aprimorar os conhecimentos históricos sobre o Brasil.

O perigo de uma história única, escrito por Chimamanda Ngozi Adiche

Leitura rápida e bastante fluida, este é um livro que nos mostra que nosso conhecimento é construído pelas histórias que escutamos, e, quanto maior for o número de narrativas diversas, mais completa será nossa compreensão sobre determinado assunto.

Memórias póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis

Livro que inaugura o Realismo no Brasil e de autoria de um dos maiores nomes da nossa literatura, Memórias póstumas é leitura indispensável. Conhecer o estilo de escrita do autor é importantíssimo, pois Machado de Assis é um dos autores que mais caem em vestibulares em todo o Brasil.

Mentes manipuladas, escrito por Brian Bower Wachtler

O livro explora como nossa mente vê e dá sentido à nossa realidade e, então, pretende ensinar ao leitor como distinguir uma percepção baseada na realidade de uma fantasiosa, o que melhora a Inteligência Perceptiva voltada para os estudos.

O Animal Social, escrito por Elliot Aronson

Neste livro, Aronson expõe a relevância que a pesquisa em Psicologia Social pode ter na resolução de questões que afetam de forma direta a sociedade atual. As análises levam em conta preconceitos, alienação e propaganda, tópicos que com frequência aparece em provas de vestibular.

Vidas secas, escrito por Graciliano Ramos

Clássico da literatura brasileira, Vidas secas retrata a vida de migrantes nordestinos no século XX. Parte da segunda geração modernista, a obra nos mostra um Brasil que muitos não queriam ver. Retrata ainda a animalização do ser humano e os sonhos e as necessidades básicas de uma população que vive a seca.

A Civilização do Espetáculo, escrito por Mario Vargas Llosa

Neste livro o escritor peruano fala sobre elementos que dificultam o convívio do homem no século XXI, entre eles, a banalização da literatura e da arte, a vitória do sensacionalismo no jornalismo e a política como um elemento mais sentimental do que de discussão racional de ideias.

O Homem Cordial, escrito por Sérgio Buarque de Holanda

Neste texto curto, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque define a hipocrisia dissimulada do caráter de grande parte da elite, e, por extensão, do povo brasileiro. É exposta a falsidade que rege as relações sociais e como a simpatia, marca registrada dos brasileiros, esconde uma face obscura de desdém e ódio às minorias. Uma leitura bastante atual e necessária que pode nos ajudar a entender como se dão as relações no Brasil.

A hora da estrela, de Clarice Lispector

Último livro escrito por Clarice Lispector, a obra está no rol de clássicos brasileiros. O livro narra a história de Macabéa, uma mulher nordestina que vai para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades. O tema da migração e da miséria do nordeste percorre o romance em paralelo com o desenvolvimento psicológico do narrador e da personagem é o ponto de destaque da obra que, além de tudo, reflete sobre o exercício da escrita e do papel do escritor.