Lionel Messi bateu 300 milhões de seguidores no Instagram

O jogador conquistou 300 milhões de seguidores e se tornou a quarta pessoa mais seguida da plataforma no mundo.

Lionel Andrés Messi, de 34 anos, é a quarta pessoa mais seguida no Instagram. As contas mais seguidas são: o próprio Instagram, com 460 milhões de seguidores, Cristiano Ronaldo, com 390 milhões, Kylie Jenner e Messi com 300 milhões.

Lionel, que começou sua trajetória ainda na infância, conquistou fãs em todas as partes do mundo. Atualmente jogando no Paris Saint-Germain, junto com Neymar, um amigo próximo, Messi vem conquistando mais corações.

Como prova disso, na manhã desta sexta-feira (14) bateu mais um recorde e alcançou 300 milhões de seguidores.