Após bater 300 milhões de seguidores, Kylie Jenner é a mulher mais seguida da plataforma no mundo

Kylie Jenner, socialite e empresária de 24 anos, bateu recordes nesta terça (11). Ela foi a primeira mulher que conseguiu atingir esse marco e se tornou a pessoa do sexo feminino mais seguida no mundo.

No Instagram, Kylie fica atrás apenas da própria plataforma, com 460 milhões de seguidores, e do jogador Cristiano, com 389 milhões de seguidores.

A empresária começou a aparecer muito nova. Com 10 anos, ela estreou no reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’. Aos 18 anos, Kylie lançou sua primeira marca de maquiagem. Em 2019, ela vendeu 51% da empresa por 600 milhões de dólares (equivalente a cerca de R$ 3,34 bilhões na cotação atual).

Além da Kylie Cosmectics, a socialite também lançou a Kylie Skin, com produtos para a pele, a Kylie Swim, com roupas de praia, e a Kylie Baby, com produtos infantis.