Lilia Cabral fala sobre amadurecimento e visual

A atriz admitiu que não gosta de cabelo grisalho e não mudaria seu visual durante um bate-papo com a ‘Vogue Brasil’

Lilia Cabral, de 64 anos, falou sobre o amadurecimento e revelou que tem lidado bem com o avanço da idade, mas admite ter dores espalhadas pelo corpo, em conversa com a ‘Vogue Brasil’.

Ao ser questionada sobre sua relação com o envelhecimento, a atriz conta sobre já ter sentido pressão estética para poder se encaixar em um padrão de beleza: “Não. Nunca senti mesmo. Eu me coloco de uma forma no meu trabalho que eu já digo: olha, eu estou assim, eu sou assim, e as pessoas respeitam”, relata.

Ela ainda falou que é tranquila em relação ao avanço da idade: “Tenho lidado muito bem. O único problema são as dores que você não tinha e passa a ter. Agora eu tenho dores no calcanhar, na panturrilha, na coluna. Aparecem essas coisas, que são muito chatas, mas faz parte.”

A artista também foi questionada se já cogitou mudar o visual e deixar o cabelo grisalho, mas negou: “Não. Eu não sou contra quem gosta, é uma questão de gosto”. Lilia falou sobre acreditar que encoraja mulheres a enfrentarem preconceitos impostos pela sociedade.

“Depende muito do papel que a gente faz, mas até uma personagem politicamente incorreta pode ser um porta voz para mostrar como é ruim ser assim, como é ruim não ser generosa. Mas não é a minha preocupação maior ser uma formadora de opinião”, finalizou.