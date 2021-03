Lil Nas X lança o ‘Tênis do Satã’

A Nike, uma das maiores marcas marcas de calçado do mundo, se manifestou sobre a utilização de um de seus modelos na composição artística

Um rapper americano decidiu inovar e lançou um tênis que causou polêmica na internet. O artista Lil Nas X batizou o calçado de “Tênis do Satã” devido à composição ter um pentagrama de bronze, uma cruz invertida e uma gota de sangue humano real.

O calçado é vermelho e preto e fruto de um trabalho entre o rapper e o coletivo de arte MSCHF, de Nova York (EUA). O tênis foi reproduzido no modela da Nike, o Air Max 97s.

A Nike, uma das maiores marcas marcas de calçado do mundo, se manifestou sobre a utilização de um de seus modelos na composição artística. “Não temos um relacionamento com Lil Nas ou com o MSCHF. A Nike não projetou ou lançou esse tênis e não o endossamos”, disse a empresa à CNN.

O lançamento do novo calçado vem após a edição “Jesus Shoes”, também feita pelo coletivo de arte. O “Satan Shoes” custa US$ 1.018, valor que faz referência à passagem bíblica Lucas 10:18: “Eu vi Satanás cair como um raio do céu”