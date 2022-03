Lexa rebate comentários machistas após mostrar look para ensaio

A cantora entra em defesa de seu marido, Mc Guimê, após críticas sobre o figurino do ensaio da Unidos da Tijuca

Lexa rebateu algumas críticas que recebeu pela escolha do look de Carnaval utilizado para o ensaio da escola Unidos da Tijuca, no último domingo (27). Através de suas redes sociais, a cantora comentou sobre o apoio do marido e defendeu o amado.

Ela escolheu um figurino azul brilhante com uma área cavadíssima. A funkeira deixou parte da virilha à mostra e roubou a cena com o corpão escultural. Na web, uma enxurrada de comentários citando a possível falta de respeito sobre o atual marido, Mc Guimê.

Lexa não ficou quieta e resolveu mandar o papo reto para os haters. “O povo escrevendo: nossa como seu marido permite você desfilar assim? Realidade: Guimê me ligando e dizendo o quanto eu estava linda e gostosa e que ama me ver feliz!”, escreveu a cantora, que é casada com o músico desde 2018.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

“Tá explicado os 7 anos juntos né?”, concluiu Lexa, em sua conta do Twitter.

Integrante da Unidos da Tijuca, escola de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, desde 2020, a cantora estará à frente da bateria da agremiação no desfile que ocorrerá no dia 23 de abril, na Marquês de Sapucaí.