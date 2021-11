Primeiro guitarrista da Legião conhece a Rota Brasília Capital do Rock

Kadu Lambach vem a Brasília lançar livro sobre os primórdios da banda e se apresenta no Clube do Choro. Ele está acompanhado pelo escritor André Molina para ver de perto as placas indicativas do roteiro turístico cuja história ajudou a construir no início dos anos 1980. Músico revelou documentos deixados por Renato Russo e que estavam guardados há 40 anos, inclusive uma composição inédita.

“Eu vivi tudo isso de perto, inclusive aquela memorável apresentação na ciclovia do Lago Norte, cuja foto ilustra a capa do seu livro”, disse emocionada a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, ao receber em seu gabinete, no final da tarde desta terça-feira o “Eduardo Paraná”, hoje conhecido como Kadu Lambach, guitarrista fundador da Legião Urbana, ao lado de Renato Russo, Marcelo Bonfá e Paulo Paulista. Kadu está em Brasília, com apoio da Setur-DF, para lançar o livro “Música Urbana: o início de uma legião”, que ele escreveu em parceria com o jornalista e escritor curitibano André Molina.

Nesta sexta-feira, dia 12, Kadu Lambach e banda estarão se apresentando no Clube do Choro de Brasília, quando também será lançado o livro. “Música Urbana: o início de uma legião” conta a história do músico a partir do início da banda. “Todo mundo conhece a história a partir do final do livro. Mas como isso começou eu estou contando pela primeira vez”, revela o guitarrista que tem guardado há 40 anos o primeiro release sobre a Legião Urbana, escrito por Renato Russo e uma composição inédita dele. Kadu Lambach ficou conhecido no rock de Brasília como Eduardo Paraná, apelido que Renato deu a ele, como referência à sua terra natal, Curitiba, para onde o músico retornou há 14 anos.

Primeiro show da Legião Urbana, na Ciclovia do Lago Norte. Foto: Arquivo Pessoal/Kadu Lambach/Divulgação.

“Essa obra passa a fazer parte do acervo da Rota Brasília Capital do Rock, que lançamos este ano e que a cada dia ganha mais corpo”, disse a secretária Vanessa Mendonça. “Estou muito honrada em receber você aqui na Secretaria, porque eu vivi essa história”, completou, emocionada. Para Vanessa Mendonça, a geração 80 mostrou ao Brasil a vitalidade de uma juventude única como a capital. “E o Kadu está contando uma história embrionária do que o Brasil viu alguns anos depois, são dois anos antes de tudo acontecer nacionalmente. É um documento importante para a consolidação do nosso futuro Museu do Rock”, observou a Secretária de Turismo do DF.

Nesta quinta-feira, dia 11, Kadu Lambach e André Molina vão conhecer de perto a Rota Brasília Capital do Rock, acompanhados por uma equipe da Secretaria de Turismo do DF. O músico está presente em algumas placas já inauguradas, como da UnB, Colina, Cafofo e Ciclovia do Lago Norte. “Queremos que você levem daqui a divulgação dessa conquista de toda uma geração”, disse a Secretária de Turismo do DF. “Eu fico emocionado pelo reconhecimento”, respondeu Kadu. “Para mim, que estou aqui pela primeira vez, está sendo uma experiência incrível. Trabalhei anos na Secretaria de Turismo do Paraná, nunca vi um trabalho tão significativo na utilização da história de uma cidade como produto turístico como estou vendo aqui em Brasília”, afirmou André Molina.

O show de Kadu Lambach terá um repertório com clássicos da Legião, temas instrumentais de jazz e blues que compõem os discos lançados por ele no Brasil e no exterior e acompanhamento de uma banda liderada pela tecladista Felipe Portilho, filho de Remy Loeffler (Mel da Terra) e Mariele Loiola (Arte no Escuro), que também fizeram sucesso nos anos 1980 com rock na cidade. “Eu vou fazer uma homenagem ao Remy, pra mim um inspirador e grande tecladista que nos deixou precocemente”, disse Kadu.

No sábado, a Plebe Rude contará com uma canja de Kadu Lambach no show de 40 anos da banda, dentro da programação da Feira de Artesanato e Flores que está sendo inaugurada nesta quinta-feira, ao lado da Funarte. “Eu queria estar aí para tocar com ele, mas sexta-feira estaremos em São Paulo, celebrando nossos 40 anos com outro show”, disse Felippe Seabra, guitarrista e vocalista da Plebe.

Segundo André Molina, que está em Brasília pela primeira vez, foram mais de 13 meses de entrevistas e produção para o livro do ex-legionário ficar pronto. “Os relatos são contados de forma detalhada e retratam a fundação da mitológica banda e o período anterior a gravação do primeiro álbum da Legião Urbana”, explica o escritor. Molina está encantado com a cidade e ao ver de perto pontos narrados no livro e que ele não conhecia. Todos inseridos na Rota Brasília Capital do Rock lançada pela Setur e idealizada por Felippe Seabra.

Decreto

A Rota Brasília Capital do Rock foi criada pelo governador Ibaneis Rocha, por meio do decreto número 42.074 de 06/05/2021. O estilo musical já havia sido tombado como como Patrimônio Cultural Imaterial do DF pela Lei Distrital número 5.615, de 31 de março deste ano.

“O segmento musical do rock como destino turístico é tratado como atração principal e com as luzes que realmente merece. Considerar esse estilo tão importante para a história da nossa capital sob a perspectiva da consolidação de um destino é uma conquista inédita e de valor estratégico para o desenvolvimento de todos os setores, em especial o do turismo. E só foi possível estruturar um projeto como esse graças à atuação integrada do governo Ibaneis Rocha com a iniciativa privada, os acadêmicos e os músicos que carregam no DNA o melhor do rock e de Brasília”, afirma a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça.

SERVIÇO:

SHOW E LANÇAMENTO DO LIVRO DA LEGIÃO URBANA COM KADU LAMBACH

Dia 12 de novembro, no Clube do Choro de Brasília (Eixo Monumental), a partir das 19h. Ingressos no local a R$ 15,00. Venda eletrônica pelo link: https://www.bilheteriadigital.com/show-e-lancamento-do-livro-da-legiao-urbana-com-kadu-lambach-12-de-novembro