Leandro da Silva lança a música ‘Want Me Back’

O brasileiro Leandro da Silva acaba de lançar sua nova música ‘Want Me Back’ com o holandês FIRST, pela label The Myth Of NYX, já disponível em todas as plataformas de streaming. Após tocar a track em uma festa promovida pela

gravadora no ADE, em Amsterdã, Leandro foi surpreendido pelo A&R querendo saber mais sobre a faixa que tinha levantado a pista. Segundo o produtor, no dia seguinte eles já estavam assinando o contrato.

Com suporte de Nicky Romero, Lp Giobbi, Pasquale Rotella com Insomniac Radio, Firebeatz e muitos outros, Leandro e FIRST também emplacam ‘Want Me Back’ em diversas playlists editoriais do Spotify, entre elas: Friday Cratediggers,

New Music Friday NL, Hot New Dance e New Music Friday BE.

A forma como a collab aconteceu também chama a atenção por um fato inusitado: “Eu estava passeando por Amsterdã e entrei numa loja da Vans, enquanto eu dava uma olhada nas roupas, o FIRST, que é vendedor da loja, me reconheceu e me parou falando que gostaria que eu ouvisse algumas de suas ideias. Claro que eu ouvi, né? E foi nesse momento que percebi que elas tinham muito potencial e marquei uma sessão de estúdio com ele no dia seguinte. Em apenas um dia, nasceu a ‘Want Me Back’.”

Em um ano de intensa produção musical, Leandro da Silva fala sobre o processo de desenvolvimento da sua essência musical: “2021 foi um ano musicalmente importante pra mim. Sinto que fiquei cada vez mais próximo dos sons de Tech House e consegui manter meu estilo, que sempre teve muito groove. Acredito que com a ‘Want Me Back’, eu alcancei o objetivo sólido que estabeleci para mim neste ano.”