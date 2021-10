Leandro da Silva garante posição de destaque nos 2 principais rankings mundiais de música eletrônica: DJ Mag e 1001Tracklists

O DJ e produtor brasileiro que fez sua carreira na Europa, Leandro da Silva, é um colecionador de vitórias

O DJ e produtor brasileiro que fez sua carreira na Europa, Leandro da Silva, é um colecionador de vitórias. Presente pelo 5º ano consecutivo no TOP 101 Producers da 1001Tracklists, ranking baseado em quantas vezes suas músicas receberam suporte de outros DJs; e figurando na posição #109 do TOP 150 DJs, da DJ Mag, ranking baseado em popularidade, o projeto de Leandro se consolida como um dos mais respeitados dentro da cena eletrônica ao redor do mundo.

“Eu entendo a importância desses rankings, fico feliz de saber que estou dentro dos principais há alguns anos e comemoro realmente essas conquistas, mas é muito importante ressaltar, como artista, que nós não estamos numa competição. Vejo esses feitos como um espelho do que está acontecendo na cena eletrônica mundial e isso me mostra que estou no caminho certo.”

Arte divulgação: Leandro da Silva em #28 no RK da 1001Tracklists e #109 na DJ Mag

Filho de pai cearense e mãe carioca, Leandro se mudou para a Itália quando ainda era criança, mas carrega no peito e nas conquistas a bandeira do Brasil.

“Quando você cresce no exterior, o Brasil fica sempre dentro de você. Aperta uma saudade enorme de vez em quando, principalmente quando estou em turnê pela Europa… eu me pego desejando voltar para o Brasil e viver novamente a experiência de me apresentar para o nosso público. Isso eu posso falar com muito conhecimento de causa: quando o tema é vibe de pista, os brasileiros são incomparáveis e eu quero levar e levantar a bandeira da House Music nacional sempre pra cima, independente de onde eu morar.”

Com mais de 50 lançamentos e muitos hits emplacados nos últimos 6 anos, Leandro da Silva tem estreia programada na gravadora brasileira Reven Beats para o dia 12 de novembro.

“Lançar a ‘Running from You’ pela Reven Beats neste momento não é um acaso. É um desejo pessoal e um projeto profissional de me aproximar ainda mais da cena brasileira.”