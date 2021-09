Lázaro Ramos e Taís Araújo celebram aniversário de casamento

Em vídeo postado nas redes sociais, o ator relembrou o início do relacionamento nos bastidores da novela A Cor do Pecado, de 2004

Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo celebraram 17 anos de casados e compartilharam declarações românticas nesta segunda-feira, 13.

“Na primeira vez que eu falei sobre você com o Bruno Garcia sentado nos estúdios, te vendo na novela fazendo Preta, eu falei: ‘Bruno, que mulher interessante, né? Quer saber? Vou namorar com ela e vai durar.'”, revelou Lázaro no vídeo.

Na legenda, o ator escreveu: “Hoje, eu e você completamos mais um ano juntos. Sentei para escrever, mas o coração pediu pra falar livremente. E eis que… Essa é mais uma declaração de amor pra essa mulher e companheira incrível que é você. Obrigado e feliz aniversário de casamento, mozinho”.

Thaís respondeu com uma declaração: “Mozinho… que bom que existimos um na vida do outro. Eu te amo muito, você é muito importante na minha vida. Muito bom dividir a vida com você, obrigada pelos filhos lindos que temos, pela família maravilhosa, por acreditar em mim, por me jogar pra cima, por segurar na minha mão e por ter o beijo mais gostoso desse Brasil todinho. Te amo!”

A atriz também fez uma postagem para comemorar o dia especial. “Feliz 16+1 pra gente! E que o sol siga nos guiando!”

Crise superada

No programa Roda Viva, da TV Cultura, no último Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a atriz revelou que seu relacionamento com Lázaro Ramos quase terminou e que, em 2020, ambos consideraram se separar. Porém o casal se reconectou depois de trabalhar junto, em casa, na série Amor e Sorte.

“Nossa relação melhorou depois de ela ter piorado muito durante a pandemia. Muito sério, a ponto de falar: ‘Cara, não vai rolar. Quero mudar com os meus filhos para um apartamento de dois quartos’. Fiquei seriamente imaginando como seria. Achei que não ia rolar, mesmo, estava muito difícil”, disse ela.

“A gente teve que reinventar, trabalhar dentro de casa. Trabalhei muito dentro de casa como atriz mesmo. A gente fez uma série, ‘Amor e sorte’, eu e Lázaro. E foi justamente um momento crucial de nossa reconexão.”

Além das pressões internas, Taís falou também sobre o peso das expectativas do público, que acha que ela e Lázaro são um “casal modelo”. “O tempo inteiro eu peso o quanto eu amo o Lázaro mesmo e o quanto eu sou refém de uma relação midiática.”

