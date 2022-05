Laura Neiva compartilha registros inéditos de parto do caçula

A atriz publicou as fotos de quando deu à luz a José, caçula de seu relacionamento com Chay Suede, celebrando o Dia das Mães

Laura Neiva comemorou o Dia das Mães nas redes sociais, neste último domingo (08), e deixou os internautas encantados ao mostrar alguns registros inéditos durante o parto do caçula, José.

No Instagram, a atriz homenageou a mãe, Michele, ao compartilhar fotos durante o momento especial: “Todos me perguntaram como eu estava aguentando as 60 horas de trabalho de parto do José, e a resposta é ela. Eu aprendi a ser forte com a minha mãe”, escreveu.

Nas imagens, Laura aparece ao lado da mãe, recebendo apoio em seu trabalho de parto, além de exibir a emoção após o nascimento do segundo filho.

Além de José, Laura também é mãe de Maria, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Chay Suede.