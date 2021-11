Lary Bottino refaz exames de Covid após polêmica e diz que todos estão negativos

A influenciadora Lary Bottino se pronunciou sobre a polêmica da noite de quarta-feira (24) em que recebeu um diagnóstico positivo de Covid-19 momentos antes de entrar em um programa da Record News. Mesmo assim, ela foi para uma balada.

De acordo com ela, mais dois exames foram realizados na manhã desta quinta-feira (25) e ambos deram negativos. Lary chegou a mostrar os relatórios do laboratório para provar o que diz. A informação de que ela estava com Covid havia sido confirmada pela assessoria dela.



“Primeiramente, vim pedir perdão por ter me exposto, por ter saído de casa, por ter exposto as pessoas com um exame de Covid positivo na minha mão. Já tive Covid duas vezes, tenho as vacinas, então sabia que era impossível estar com Covid”, começou, a respeito do que chamou de um “falso positivo”.



O nome de Lary ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. “Estou sendo massacrada, julgada, condenada. E não tive nem a chance de vir aqui me defender. Tanto eu sabia que não estava com Covid porque eu tinha sido testada recentemente negativo, por todo o histórico que tenho com a Covid, todo cuidado que tenho. Foi um falso positivo como eu já sabia naquele momento”, emendou.



De acordo com a ex-Fazenda, as pessoas que estavam com ela na festa não sabiam de nada, já que não quis comentar, pois tinha a certeza de que não havia contraído coronavírus.



Uma delas era a modelo e ex-De Férias com o Ex Gabi Rippi, que nesta quinta (25) postou em seus Stories que não sabia que a amiga havia tido um diagnóstico positivo horas antes de elas saírem e que a partir de agora ficaria ligada em possíveis sintomas.



Lary finalizou com mais um pedido de desculpas. “Mais uma vez peço perdão pela minha atitude irresponsável e inconsequente de ontem. Graças a Deus, está tudo bem. Fica de alerta para mim e para todos vocês que, ainda assim, com todos os avanços, a Covid ainda existe”, finalizou.



Em vídeos que circulam na internet, primeiro Lary reclama de dores no corpo. Porém, depois ela aparece dançando na festa sem usar máscara e aparentemente sem dor alguma. Os vídeos foram apagados da conta da influenciadora.