Kylie Minogue e Dua Lipa lançam remix de “Real Groove” assinado por Initial Talk

Faixa é um dos destaques de “Disco”, 15° álbum de estúdio da artista australiana

Em 2020, Kylie Minogue e Dua Lipa se destacaram por trazerem em seus trabalhos uma homenagem e modernização da disco music dos anos 70. Após unirem forças em “Real Groove”, novo single de Kylie e um dos destaques de seu álbum “Disco”, elas viajam para os anos 80 em um remix assinado por Initial Talk, que se notabilizou por trabalhar o pop atual com as sonoridades das décadas anteriores. Este é um lançamento BMG.

Ouça “Real Groove” (Initial Talk Remix): https://kylie.lnk.to/InitialTalkPR

Ouça “Disco”: https://kylie.lnk.to/DiscoPR

Com mais de 3 décadas de carreira, 300 semanas com singles no Top 40 britânico e mais de 80 milhões de álbuns vendidos por todo o mundo, Kylie se consolidou como um nome multi premiado nos palcos e telas. Trazendo um olhar maduro e sofisticado sobre os sons setentistas, “Disco” é o seu 15° trabalho de estúdio e foi antecipado pelos clipes de “Say Something” e “Magic” e chegou ao topo das paradas britânicas. Com o feito, Kylie se tornou a primeira artista mulher a ter álbuns #1 em cinco décadas consecutivas..

Assista ao clipe de “Say Something”: https://kylie.lnk.to/SaySomethingVidPR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista ao clipe de “Magic”: https://kylie.lnk.to/MagicVideoPR

A parceria entre Kylie e Dua em “Real Groove” foi vista pela primeira vez no show virtual “Studio 2054”, de Dua Lipa, no fim de novembro. “Disco” e a nova versão de “Real Groove” são lançamentos BMG disponíveis em todas as plataformas de streaming.

Ouça “Real Groove” (Initial Talk Remix): LINK

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ouça “Disco”: https://kylie.lnk.to/DiscoPR