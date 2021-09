KSI celebra sucesso de “All Over The Place”

Nova edição traz 5 faixas inéditas, incluindo Lil Wayne em “Lose”

Destaque do hip hop britânico, KSI explorou novos caminhos em seu segundo álbum de estúdio, “All Over the Place”. Após chegar ao #1 das paradas do Reino Unido com o disco, o artista lança uma versão de luxo com cinco faixas extras e participações especiais buscando outros ares para a meteórica carreira. O destaque é o encontro de gerações “Lose”, que une KSI com o icônico Lil Wayne em uma mescla de rap, rock e pop. Este é um lançamento BMG.

Ouça “All Over the Place – Deluxe Edition”: https://ksi.lnk.to/AllOverThePlace!LF

Assista ao clipe “Lose”: https://youtu.be/r5inVONkOKQ

“Depois do grande sucesso do álbum e de conseguir um número um nas paradas, parecia necessário comemorar com o lançamento de uma versão deluxe. Trouxe novas canções para o público adicionar na suas playlists e curtirem como um agradecimento”, conta ele.

Conhecido também por seu trabalho como streamer e YouTuber, KSI estourou em 2020 com faixas chegando nas paradas de sucesso e bilhões de execuções no seu disco de estreia “Dissimulation”. Capitaneado pelo hit “Patience” com YUNGBLUD e Polo G, o novo álbum traz ainda nomes plurais que vão de Anne-Marie e Craig David até Future e 21 Savage.

Assista ao clipe “Number 2”:

“Como o título diz, esse álbum está em todo lugar. Os gêneros estão em todos os lugares, os temas das músicas estão em todos os lugares. E está tudo relacionado a como eu sou como pessoa. Eu não sou alguém que faz apenas uma coisa. Eu fiz muitas coisas na minha vida como atuação, música, boxe, YouTube etc, e queria fazer um álbum que representasse isso”, conclui ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ouça “All Over the Place – Deluxe Edition”: https://ksi.lnk.to/AllOverThePlace!LF

Assista ao clipe “Lose”: