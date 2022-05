Kim Kardashian com vestido de Marilyn Monroe foi ‘um grande erro’, diz estilista

Bob Mackie deu sua opinião sobre a escolha da socialite no Met Gala, que aconteceu no início do mês de maio

O estilista Bob Mackie, 82, que desenhou o icônico vestido de Marilyn Monroe, reprovou a escolha de Kim Kardashian, 41, usá-lo no Met Gala, que aconteceu no início do mês de maio. Mackie fez a crítica em entrevista ao site Entertainment Weekly. “Achei que era um grande erro”, afirmou. “[Marilyn] era uma deusa. Uma deusa louca, mas uma deusa. Ela era simplesmente fabulosa. Ninguém fotografa assim. E foi feito para ela. Foi projetado para ela. Ninguém mais deve ser visto com esse vestido”, completou. Mackie desenhou o design do vestido em 1962 para Jean Louis, responsável por confeccionar a peça que Monroe usou para fazer uma serenata para o então presidente dos Estados Unidos John Kennedy, em seu aniversário de 45 anos. A cantora morreu menos de três meses depois. A socialite revelou que precisou emagrecer cerca de 7 quilos em três semanas para usar o vestido. A peça não servia e não podia ser alterada. “Eu usava um traje de sauna duas vezes por dia, corria na esteira, cortava completamente todo o açúcar e todos os carboidratos e apenas comia os vegetais e proteínas mais limpos”, disse ela a Vogue sobre sua rotina de exercícios rigorosa. “Eu não morri de fome, mas eu era tão rigoroso.”