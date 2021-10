Kevin O Chris se prepara para lançar “Baila Pra Mim”

A faixa conta com participação de DJ Lucas Marquez e Pedro Bernadino

Depois do sucesso do single “Ela Tá Movimentando”, em parceria com Dulce María, Kevin O Chris se prepara para lançar sua nova música “Baila Pra Mim”, nesta sexta-feira (08). A faixa promete ser mais uma sequência de hits do funk, como as que levaram o cantor para o Top 200 Global do Spotify por quatro vezes: “Evoluiu”, “Ela é do Tipo”, “Hit Contagiante” e “Tipo Gin”. Além de “Ela Tá Movimentando” que, em três semanas, bateu quase um milhão de reproduções na plataforma.

Kevin, que vem colecionando colaborações musicais de peso, como Dulce Maria e o rapper internacional Drake, aposta agora em um lançamento com uma pegada afro latina, no ritmo de reggaeton, em parceria com DJ Lucas Marquez e Pedro Bernadino.

Cantor, produtor e compositor, Kevin O Chris tem presença confirmada nos importantes rankings para a indústria musical. Os maiores termômetros do mercado de streaming comprovam que o artista é um dos nomes mais consolidados do funk, sendo considerado um dos precursores do movimento 150 BPM, além de acumular mais de 1 bilhão de reproduções nas plataformas digitais.

O novo single de Kevin O Chris, em parceria com DJ Lucas Marquez e Pedro Bernadino, “Baila Pra Mim”, chega às plataformas digitais via ONErpm e o vídeo da faixa está disponível no YouTube.