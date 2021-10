Kell Smith disponibiliza clipe de “Vivendo”

O single lançado no dia 01 de setembro tem participação do Padre Fábio de Melo

A cantora e compositora Kell Smith disponibilizou no canal oficial no YouTube o clipe de “Vivendo”, faixa com participação do Padre Fábio de Melo.

Dirigido por Gustavo Arrais e Deivide Leme, o vídeo intercala imagens de Kell cantando ao lado do Padre Fábio de Mello com cenas de situações cotidianas que refletem as angústias vividas diariamente por milhões de pessoas ao redor do mundo.

E, assim como a música, o clipe amplia de maneira sensível e delicada uma mensagem tão importante e cada vez mais urgente: é preciso falar sobre saúde mental.

“Vivendo” surgiu em um momento de caos, quando Kell decidiu mudar o foco e buscar inspiração nos fãs. Ao ler as mensagens que recebeu através das redes sociais, percebeu que muitos estavam passando pelo mesmo.

“Essa música é sobre o que nos une e não o que nos separa”, diz Kell Smith.

A faixa nasceu a partir da busca por uma resposta para as angústias que enfrentamos diariamente, muitas vezes sozinhos, por exemplo, como sobreviver a perda de uma pessoa amada, como seguir em frente, como ter esperança, etc.

“Ao ler as mensagens percebi que haviam muito mais perguntas do que afirmações. Questões que também eram minhas e para as quais eu também não tinha as respostas. Eu refleti intensamente sobre isso e por mais que eu tentasse outro tipo de resposta, se existe uma maneira da gente chegar a um lugar melhor, um momento melhor, essa forma é vivendo. Vivendo pra saber que amanhã pode ser um outro dia, vivendo para transformar toda essa dor em aprendizado, vivendo e não só existindo/sobrevivendo. A resposta é viver”, declara Kell.

“Ao finalizar a letra, a primeira coisa que eu senti sem explicação nenhuma e de maneira muito orgânica, autêntica e natural, assim como a arte deve ser, eu pensei em dividir essa música com o Padre Fábio. No início não parecia ter um sentido maior, só depois eu entendi porque essa música era tão dele quanto minha”, conta Kell.

E completa, “Eu o conheci há um tempo através da arte, a minha música nos aproximou. Eu sou uma admiradora, ele tem uma escrita tão afetiva, tão acolhedora, uma inspiração pra mim”.



“A Kell é especialista em casar música com reflexão. Desde sempre. Emoldura com melodias bonitas textos existencialistas, repletos de perguntas, férteis em respostas inteligentes às questões humanas. ‘Vivendo’ é uma composição forte, mas ao mesmo tempo delicada; é um convite generoso, um apelo aos que estão frágeis, debilitados emocionalmente, a não desistir”, diz Padre Fábio de Melo.

Produzida por Bruno Alves, “Vivendo” é a primeira faixa do EP de mesmo nome. Com lançamento previsto para outubro, o trabalho totalmente autoral aborda temas como ansiedade e autocuidado. Com a sensibilidade e a força características da obra de Kell, Vivendo é uma dose de esperança e um chamado à preservação da vida.